In Frankreich sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus stark gestiegen: fast 50.000 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen. Auch in Spanien ist diese Zahl so hoch. Woran liegt das? Ralf Caspary im Gespräch mit dem Virologen Prof. Bodo Plachter von der Universitätsmedizin Mainz. mehr...