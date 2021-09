Vorgeschmack auf die Zukunft: Hitzewelle im Nordwesten der USA

Am 30. Juni 2021 endet die Homeoffice-Pflicht in Deutschland. Nie zuvor haben so viele Menschen von zu Hause gearbeitet und vielfältige neue Erfahrungen gesammelt. Wie hat das Homeoffice uns und unsere Arbeitswelt verändert? Was wird bleiben? Was ist aus Sicht der Psychologie jetzt wichtig? Jochen Steiner im Gespräch mit der Arbeitswissenschaftlerin Josephine Hofmann mehr...