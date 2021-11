Der Impfstoff von Biontech hat Hoffnungen geweckt im Kampf gegen das Coronavirus. Bald ist die Testphase beendet. In sechs Arztpraxen in Deutschland wurde der Impfstoff an Freiwilligen ausprobiert. Eine davon ist in Bremen. Der Arzt und ein Proband erzählen, wie das abgelaufen ist. mehr...