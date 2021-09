Von Schwarzen Löchern zum menschlichen Bewusstsein – Physiknobelpreisträger Roger Penrose

per Mail teilen

Roger Penrose bekommt 2020 den Physiknobelpreis für seine Forschung über Schwarze Löcher. Doch der Mathematiker dachte auch darüber nach, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert. Und er ist auch sonst ein höchst origineller Kopf.

Er mag Puzzles und Paradoxien und unterscheidet sie sauber in "Z-Rätsel" und "X-Rätsel". Roger Penrose entdeckte Mosaikmuster, bei denen sich selbst Mathematiker die Augen reiben. Er entwarf "unmögliche" Strukturen, die sich heute in Psychologie-Büchern und in Bildern des Zeichners M.C. Escher finden.

Penrose zeigte, warum in Schwarzen Löchern die Zeit aufhören muss zu existieren, und er besteht hartnäckig darauf, dass menschliches Bewusstsein etwas völlig anderes ist als Rechenprozesse in einem Computer. Mithilfe einer neuen Physik, so hofft er, wird es möglich sein, Quantenmechanik und Relativitätstheorie zu verstehen.

Seine Ideen über das Bewusstsein stießen allerdings auf Widerstand – nicht zuletzt bei seinem eigenen Schüler, dem Physiker Stephen Hawking. Hawking sagte offen, für ihn klingen Penroses Ideen zur einer neuen Physik des Bewusstseins mehr nach Hexerei als nach Wissenschaft.

SWR 1996