Von Marx bis Wagenknecht – Was ist links?

per Mail teilen

Von Christopher Jähnert

"Alle Verhältnisse sind umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, verächtliches Wesen ist." Dieser Gedanke von Karl Marx eint alle, die sich im politischen Spektrum als "links" definieren. Wobei linke Politik im Detail seit jeher im Wandel ist. Dafür steht die Politikerin Sahra Wagenknecht. Sie will linke und konservative Positionen vereinen, zeigt sich migrationskritisch und hat die Partei "Die Linke" verlassen, um eine eigene Partei zu gründen. Das linke Lager ist polarisiert. Was ist eigentlich - noch - links?