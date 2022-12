Viele Antigenschnelltests sind nicht sicher

Dieses Mal sind Niklas Kolorz und Aeneas Rooch zusammen am Start.



In dieser Folge von Fakt ab! erfahrt ihr:

- Wie treffsicher euer Hund euch, mit ein bisschen Training, auf Corona testen kann - und wie schnell er dabei ist

- Welche Farbe Zebras WIRKLICH haben

- Wie künstliche Intelligenz eure Alltagslügen vielleicht bald entlarvt

- Und wie die NASA Bruce Willis' Traum in Zukunft umsetzen will und gefährliche Asteroiden einfach wegschießt



Weitere Infos und Studien gibt's hier:

https://www.tiho-hannover.de/universitaet/aktuelles-veroeffentlichungen/pressemitteilungen/detail/hunde-koennen-sars-cov-2-von-15-anderen-viralen-atemwegsinfektionen-unterscheiden

https://www.swr.de/wissen/hunde-sollen-corona-erschnueffeln-102.html



https://www.bbc.com/future/article/20191031-the-truth-behind-why-zebras-have-stripes



https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.2386

https://www.swr.de/wissen/article-swr-19754.html



https://www.swr.de/swr2/wissen/test-fuer-den-ernstfall-nasa-will-einen-asteroiden-aus-der-bahn-schiessen-100.html



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Schreibt uns auf faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Charlotte Grieser, Gabor Paal und Chris Eckardt

Idee: Christoph König mehr...