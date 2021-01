Er wird der nächste Präsident der USA: Joe Biden. Klimapolitik war ein zentrales Thema in seinem Wahlkampf. Er will den Klimawandel als "Notfall" behandeln und zwei Billionen Dollar für Klimaschutz ausgeben. Werner & Tobi diskutieren: Was hat Biden konkret vor? Bekommt er seine Pläne auch umgesetzt? Und wenn ja: wie? Wie wichtig sind die USA überhaupt in Sachen Klima? Was machen andere große CO2-Emittenten wie China? Und wie hat sich der Klimaschutz in der Ära Trump in den Vereinigten Staaten entwickelt?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 mehr...