US-Gericht stuft Hummeln als Fische ein – für besseren Artenschutz

In dieser Folge für euch: Aeneas Rooch und unser Gast Florian Freistetter von den Science Busters.



Ihre Themen sind:

- Worin dehnt sich das Universum aus? Wollte Hörer Magnus von uns wissen - Florian darf also gleich in die Vollen gehen bei uns und taucht ab in die Tiefen der Astronomie. Warum wir uns das Universum am besten als Gummituch vorstellen sollten, hört ihr ab (01:34)

Mehr Astrofragen klärt Florian in seinem Podcast "Sternengeschichten"

- Ein Schwanz für alle ab 50! Wir spinnen das Thema Zusatzkörperteile der letzten Folge weiter und Aeneas und Florian sinnieren nicht mehr übers Universum, sondern über die menschliche Evolution (08:02)

- Kann man sich durch fremde Fürze mit Corona infizieren? Solche und natürlich auch gehaltvollere Fragen klärt Florian mit den anderen "Science Busters" regelmäßig auf der Bühne. Wissenschaft meets Comedy. Wie klappt das? (16:42)

- Die Erderwärmung stoppen. Mit Sandsäcken. In der Wüste. Gute Idee, um die Sonneneinstrahlung direkt ins All zu reflektieren, findet ein Physiker. Unsere wichtigste Frage: wie viel Mal das Saarland und wie viele Fußballfelder muss man mit den Säcken auslegen? (24:08)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

https://www.florian-freistetter.at/

https://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/sternengeschichten/

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/china-baby-mit-drei-armen-soll-operiert-werden-a-418938.html

https://sciencebusters.at/

https://t3n.de/news/sandsaecke-wueste-erderwaermung-1476184/



Redaktion: Sophie König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König mehr...