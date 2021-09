UN-Bericht – Immer mehr Menschen weltweit von Hunger bedroht

Immer mehr Menschen leiden weltweit Hunger. Darauf weist der jetzt vorgelegte UN-Bericht "The state of food security and nutrition in the world" hin. Dabei hatte sich die internationale Staatengemeinschaft darauf verpflichtet, den Hunger in der Welt bis zum Jahr 2030 abzuschaffen. Eine der Ursachen sieht der Vizepräsident der Welthungerhilfe, Joachim von Braun, in der Corona-Pandemie. Dazu komme die Klimakrise, wachsende Ungleichheit und gewalttätige Konflikte in einigen Ländern, sagte von Braun im SWR-Tagesgespräch.

Der geplante Ernährungsgipfel der Vereinten Nationen im kommenden Herbst, dessen wissenschaftlichen Beirat von Braun leitet, müsse deshalb die Wende bringen: "So wie wir zu Zeit das Lebensmittelsystem bewirtschaften, kann es nicht weitergehen." mehr...