Umgang mit Krisen: So kann man Kinder stark machen

Die Situation in der Ukraine hat sich dramatisch zugespitzt. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF ist sehr besorgt über die Lage der Mädchen und Jungen. Das Leben und Wohlergehen von 7,5 Millionen Kindern sei in Gefahr. Viele Kinder sind von den Kriegserlebnissen traumatisiert und brauchen psychologische Hilfe.

Jochen Steiner im Gespräch mit Prof. Jörg Fegert, Kinder- und Jugendpsychiater an der Uniklinik Ulm mehr...