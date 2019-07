Feinstaub wird in den Größen PM 2.5 und PM 10 gemessen. Die Zahl steht für den Durchmesser in Mikrometern (μm).

Mit 0,1 μm ist der sogenannte Ultrafeinstaub hundertmal kleiner.

Seine gesundheitlichen Folgen sind nicht klar: Anders als der normale Feinstaub bleiben Ultrafeinstaub-Partikel nicht an den Lungenbläschen hängen, sondern gelangen ins Blut und so in den gesamten Körper. Sie sind deshalb gesundheitlich anders zu bewerten als Feinstaub - allerdings auch schlecht erforscht. Einige Studien weisen darauf hin, dass er Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs und Diabetes begünstigen könnte.