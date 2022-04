Überwachtes Leben – Gesichtserkennung und Tracking

Von Thomas Kruchem

Gesichtserkennung ersetzt Kontrollen an Flughäfen und Skiliften, in Großbritannien sogar an Kaufhauseingängen. Nutzungsdaten von Smartphone-Apps werden abgegriffen und - wie in den USA - an Sicherheitsbehörden, Finanzämter, Werbeagenturen, Medien und Stalker verkauft. Die Technik wird immer ausgefeilter, doch Gesetzesinitiativen kommen kaum vom Fleck - trotz engagierter Proteste von Datenschützern. Am Horizont drohen Verhältnisse wie in China, wo inzwischen fast jede Bewegung im öffentlichen Raum überwacht wird.