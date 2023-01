per Mail teilen

Ab Januar wird in Deutschland die Mehrwegplicht eingeführt – das heißt: Betriebe ab einer bestimmten Größe müssen eine nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen anbieten. In Tübingen ist das nichts Neues, wegen der Verpackungssteuer bieten dort schon viele Geschäfte Mehrweggeschirr an.