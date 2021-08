Von Katharina Borchardt

Nichts ist abgründiger als das wahre Leben - und das Interesse an "True Crime"-Geschichten boomt. Neben Zeitschriften und Podcasts, die echte Verbrechen beleuchten, ermittelt auch die aktuelle Krimiliteratur in realen Fällen. Autorinnen und Autoren erforschen konkrete Morddelikte, spüren erwiesenen Machenschaften hinterher und verdichten historisches Material zu spannenden Doku-Thrillern. Wo verlaufen in diesen Kriminalromanen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie? Und was macht die Faszination am "True Crime"-Genre aus?