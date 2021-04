„Der Begriff „Klasse“ ist in Deutschland abhanden gekommen. Alle definieren sich als Mittelschicht, dabei sind wir nach wie vor eine Klassengesellschaft“ , bemängelt der Autor Christian Baron in seinem Gespräch mit SWR2. Baron hat eine Anthologie mit Essays von 14 Autoren und Autorinnen und deren schwierigen Aufstieg in ein neues Milieu veröffentlicht. Hauptaufstiegshindernis sei das Bildungssystem, in dem Kinder aus Akademikerfamilien bevorzugt sind. Aber auch der Kampf gegen sich selbst, denn die Erfahrung von Armut sei mit Scham verbunden. Es sei an der Zeit, dass Diskriminierung wegen der sozialen Herkunft thematisiert würde und dass die soziale Frage auch in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zurückkehre, so Baron weiter. mehr...