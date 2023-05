(Öko-)Trends auf der Fachmesse

Christine Langer im Gespräch mit SWR-Reporter Thomas Wagner



Die neuesten Trends, Materialien und Ausrüstung fürs Wandern, Radfahren, Klettern, Kanutouren, und und und stehen gerade wieder in Friedrichshafen im Mittelpunkt. Jedes Jahr trifft sich dort die Outdoor-Branche und stellt ihre neuesten Produkte und Entwicklungen vor: Multi-Funktions-Kleidung, Schlafsäcke, Technische Helfer und vieles mehr. Die Messe Outdoor gilt als größte Fachmesse dafür in Europa. Sie läuft noch bis Samstag – ist allerdings nur für Fachbesucher. SWR-Reporter Thomas Wagner ist vor Ort. Er hat sein Reportermobil direkt neben dem Messe-See geparkt und sich schon einiges auf der Outdoor angeschaut.

Herr Wagner, was probieren Sie denn jetzt gerade aus?

Man hört es vielleicht im Hintergrund: Ich sitze hier in einem Outdoor Kanu mitten im Messesee vor der Messehalle 1. Es schwankt, es geht auf und ab. Dieses Outdoor-Kanu ist ein ganz besonderes: man kann es innerhalb von fünf Minuten aus einem kleinen Paket aufklappen und sofort ist es ein schwimmfähiges Gerät. Das tolle ist, es ist auch sehr stabil, obwohl es aussieht wie eines dieser Papierschiffchen, das wir alle zur Schulzeit gemacht haben. In riesigem Format allerdings. Aber es ist aus speziellem Kunststoff und mit Lufttaschen ausgestattet. Das macht es laut dem belgischen Hersteller unsinkbar.

Und das Kanu passt in jeden Kofferraum?

Ja, Sie könnten es sogar als Weihnachtspäckchen verschicken. Auf der Post würde keiner darauf kommen, dass da ein Kanu drin ist. Man kann es sehr stark zusammenpacken. Quadratisch, praktisch, gut.

Die Hersteller werben ja auf der Messe immer besonders mit Neuheiten für den Outdoor-Bereich. Was ist Ihnen noch besonders aufgefallen?

Man sieht beim Gang über das Messegelände Dinge, von denen man gar nicht glaubt, dass es sie gibt. Zum Beispiel habe ich hier vorhin eine digitale Sohle und einen digitalen Schuh gesehen. Das ist die Entwicklung eines Outdoor-Erfinders aus Köln. Die Sohle verfügt über einen USB-Anschluss. Nach dem Laufen kann man dort sein Smartphone anschließen und etwa die Temperatur der Sohle regeln. Zwischen 5 und 50° C ist alles möglich. Aber nicht nur das: diese Sohle ist ein kleiner Spion, denn sie zeichnet alles Mögliche auf. Wohin man geht, wie schnell und so weiter. Der Entwickler sagt, man kann mit der dazugehörigen App die Distanz, die man gelaufen ist, die genaue Route, den Kalorienverbrauch und die Schrittanzahl nachverfolgen. Die Sohle könne das genauer messen, als die verbreiteten Fitness-Armbänder.

Eine andere spannende Innovation ist der Life-Straw. Er sieht aus wie ein normaler Strohhalm, hat es aber in sich. Da ist ein kleines Chemiewerk drin. Durch das sehr komplexe chemische Filtersystem kann man selbst aus einer dreckigen Pfütze Wasser trinken. Alle natürlichen Schadstoffe werden herausgefiltert. Für künstliche Chemikalien funktioniert das Ganze noch nicht, aber alle natürlichen Verunreinigungen werden entfernt.

Ein allgemeiner Trend in Sachen Outdoor ist ja schon lange: alles muss leichter werden. Geht der Trend weiter?

Ja, der geht weiter. Ich habe auf dem Rundgang eine Regenjacke gesehen, die leichter ist als eine Tafel Schokolade. Das ist ein wenig verwunderlich, denn an dem Material hat sich nichts geändert: Polyester kombiniert mit Membranstoffen. Diese werden jetzt aber im Herstellungsverfahren in immer dünneren Fäden gespritzt. Das bedeutet, dass der Faden, aus dem diese Stoffe sind, immer dünner wird und folglich immer leichter wird. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man zum Beispiel im Gebirge unterwegs ist. Ein zweiter Trend ist die Mode. Auch die Outdoor-Kleidung wird heute immer modischer und poppiger. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Outdoor-Kleidung auch zunehmend in der Stadt oder im Büro getragen wird. „Urban outdoor“ nennt sich dieser Trend. Viele Outdoor-Fans wollen das, was sie in ihrer Freizeit tragen, dann auch wieder im Geschäft anziehen. Darauf stürzt sich die Branche natürlich gerne. Jetzt wird also das, was funktional für das outdooring gefertigt wird, so designt, dass man es auch in der Stadt tragen kann. Das sorgt natürlich für Umsatzzuwächse, die die Branche gerne mitnimmt. Poppiger, knalliger, schöner ist die Funktionskleidung heute.

Outdoor und Funktionskleidung steht aber zur Zeit auch in die Kritik. Greenpeace prangert an, dass wasserfeste Kleidung meistens nicht ohne schädliche Chemie auskommt. Nämlich mit sogenannten per-fluorierten Chemikalien. Wie gefährlich ist das für die Verbraucher? Wird das auf der Messe thematisiert?

Das ist tatsächlich ein großes Thema. Greenpeace hat pünktlich zum Messestart eine Studie veröffentlicht, welche die Konzentration eben dieser Chemikalien in Outdoor-Geschäften gemessen hat, und dabei eine 1000-fach erhöhte Menge festgestellt hat. Man weiß noch nicht genau, was diese Stoffe bewirken, bisher war noch keine direkte schädliche Reaktion nachweisbar. Aber in weiteren Reaktionsketten können daraus Stoffe entstehen, die krebserzeugend sind, so viel weiß man. Die Branche ist verunsichert. Viele Unternehmen wollen jetzt von diesen per-fluorierten Chemikalien wegkommen. Das ist jedoch nicht so einfach, denn dass die Jacken die Temperatur konstant halten, regenabweisend sind und trotzdem den Schweiß nach außen lassen, hängt von ihnen ab. Jetzt muss man in einem mühevollen Prozess Ersatzstoffe finden. Einer der ersten Aussteller, der jetzt nach Alternativen sucht, ist der baden-württembergische Mittelständler VAUDE. Er berichtet, dass die Sensibilität der Menschen bei diesem Thema sehr gestiegen ist und besonders outdoor-affine Menschen auch besonders sensibel bei gefährlichen Stoffen sind.

Thomas Wagner ist auf der Messe Outdoor in Friedrichshafen unterwegs. Dort werden die Neuheiten der Branche vorgestellt, die dann bald in den Läden stehen, aber es werden auch ernste Themen rund um faire Herstellung diskutiert. Danke für das Gespräch und viel Spaß noch im Kajak!