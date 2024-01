Tipp: "Fakt ab!" live auf dem SWR Podcastfestival in Mannheim

Fakt ab! live! - Wir sind am 3.2.2024 beim SWR Podcastfestival in Mannheim jetzt schnell Tickets sichern: https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html



Diese Woche mit Sina Kürtz und Charlotte Grieser.



Ihre Themen sind:

- Charlotte versucht sich in Physik und erklärt, warum ein bisschen Wasser beim Espresso-Mahlen den Kaffee besser macht (01:31)

- Wer gläubig ist, geht mehr Risiken ein. Aber das ist nicht der einzige Faktor (10:39)

- Wikinger hatten Karies – Sina und die Zahnhygiene vergangener Zeiten (24:45)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Moisture-controlled triboelectrification during coffee grinding: https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(23)00568-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590238523005684%3Fshowall%3Dtrue

Sandwich as a triboelectric nanogenerator: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285520309885?via%3Dihub

Do reminders of God increase willingness to take risks?: https://osf.io/preprints/psyarxiv/h74a3

Caries prevalence and other dental pathological conditions in Vikings from Varnhem, Sweden: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0295282



