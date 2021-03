Am 1. August beginnen die Salzburger Festspiele – mitten in einer Zeit der steigenden Infektionszahlen in ganz Europa. 80.000 Karten sollen verkauft werden, auch wenn man noch recht wenig über die Übertragungswege des Corona-Virus bei kulturellen Großveranstaltungen weiß.



Eine Studie der Uni-Klinik Halle will das untersuchen: Gesucht werden 4000 Freiwillige, die an einem Popkonzert teilnehmen, bei dem zum Beispiel herausgefunden werden soll, welche Abstandstregeln sinnvoll sind. „Was wir untersuchen wollen ist einmal wieviel die Kontakte, die die Teilnehmer untereinander haben und vor allem,wo die Kontakte stattfinden," sagte Studienleiter Dr. Stefan Moritz im Gespräch mit SWR2.



Man gehe ja davon aus, dass eine Großveranstaltung ist deshalb so gefährlich sei, weil es zu einer Vielzahl von Kontakten käme. "Aber wir wissen nicht genau, wo passiert es: Ist es am Tribühnenbereich, im Eingangsbereich, vielleicht schon in der Straßenbahn bei der Anreise. Und genau das wollen wir herausfinden, denn darauf basierend würde man ja Hygienekonzepte entwickeln, die genau diese Bereiche verbessern," so Moritz. Das Forschungsteam würde jedenfalls versuchen Zahlen zu liefern, um die konkrete Gefahr eines Ausbruchs, die von einer Veranstaltung ausgeht, besser zu bewerten zu können. mehr...