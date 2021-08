Am 22. August ist „Tag der Fische“ - er soll uns daran erinnern, wie katastrophal die Welt der Fische derzeit in unseren Meeren, Flüssen und Seen aussieht. Und er will auf den Artenschutz von bedrohten Fischarten aufmerksam machen. Als Karl Krolow seine Gedichte „Fische“ und „Seestück“ verfasste, ahnte er davon natürlich noch nichts. Umso bemerkenswerter ist der Tenor dieser Lyrik, als habe Krolow bereits damals - in den 1940er und 1960er Jahren - etwas geahnt. Das „Seestück“ scheint treffend zu mahnen: dass etwas ganz Wesentliches fehlt, wenn dem Meer die Tiefe, das farbige Schillern unter Wasser und die Fische abhandenkommen. mehr...