Tiere vor Gericht

Aus der Reihe: Das Tier und Wir (7/10)

Von Claudia Heissenberg

Noch in den 1990er-Jahren saß in den USA ein Hund im Todestrakt. 200 Jahre zuvor wurden auch in Europa Haus- und Nutztiere vor Gericht als Mörder verurteilt und gehenkt. Und heute? Welchen rechtlichen Status haben Tiere? „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“, heißt es im deutschen Tierschutzgesetz. Juristisch gelten Tiere nicht mehr als bloße „Sache“. Aber welche Rechte haben sie? Und wie kommen sie zu ihrem Recht?