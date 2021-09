Telemedizin – Behandlung per Telefon und Laptop

Das Zeitalter der Telemedizin hat begonnen, und Baden-Württemberg ist Vorreiter: In dem Projekt "DocDirect" können Patienten in einem Callcenter anrufen, in dem eine Mitarbeiterin die Symptome notiert und einen Gesprächstermin mit einem Telearzt ausmacht. Das Justizministerium hat für Häftlinge in Justizvollzugsanstalten die Möglichkeit geschaffen, sich per Videokonsultation beraten zu lassen.

Doch viele Ärzte sehen die Telemedizin skeptisch, weil sie zunächst ohne die direkte Begegnung auskommt: Wird sie zur Gefahr für die Arzt-Patienten-Beziehung?

Manuskript zur Sendung