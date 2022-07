per Mail teilen

Es ist das vielleicht berühmteste Dokument deutscher Radiogeschichte: wenige Sätze und am Ende Tooooor! Tooooor! Tooooor! Tooooor!. Der Reporter beim Endspiel 1954 hieß Herbert Zimmermann und seine Schilderungen am Radio trugen dazu bei, eine ganze Nation in Ekstase zu versetzen.

Manuskript zur Sendung