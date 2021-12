per Mail teilen

Der Mauerfall 1989 leitete das Ende der DDR ein. Tondokumente aus Ost- und Westdeutschland zeigen, wie sich die Wende anbahnte: mit den Montagsdemonstrationen oder der Ausreise von DDR-Bürgern über die Tschechoslowakei und Ungarn in die Bundesrepublik Deutschland bis hin zur berühmten Pressekonferenz am 9. November 1989, in der Günter Schabowski die Reisefreiheit für DDR-Bürger verkündete.

Christoph König im Gespräch mit Dr. Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR Museums in Berlin.

Die angesprochenen Tonaufnahen in voller Länge