Aufbrüche (1927 - 1931)

Die Demokratie ist der Monarchie gefolgt - die Moderne der Krise. Rundfunk und Film verbreiten sich, neue Kunstrichtungen entstehen, soziale Reformen zeigen Wirkung. Doch die Gesellschaften bleiben zerrissen und ihre Zukunft ungewiss. Käte und Hermann Duncker lehren an der Marxistischen Arbeiterschule, Ho Chi Minh reist als Revolutionär nach China, und in Großbritannien wachsen Unity und Jessica Mitford in einer exzentrischen Adelsfamilie auf, während Elise Ottesen in Schweden zum Kampf für Emanzipation, Aufklärung und Verhütungsmittel aufruft. (Produktion: SWR/WDR/BR 2018)

Manuskript zur Sendung