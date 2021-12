„Ivanhoe“ – Sir Walter Scotts historischer Roman

per Mail teilen

Ein Ritter kämpft für seinen König – und für zwei schöne Frauen. Scotts Mittelalter-Roman erzählt von Treue und Ehre, Ausgrenzung und religiösem Fanatismus. Scotts „Ivanhoe“ erschien vor 200 Jahren.

Walter Scotts Roman über den Kreuzritter Ivanhoe war ein früher Bestseller des historischen Romans. Das Buch erschien vor 200 Jahren; sein Autor machte das Genre populär.

In "Ivanhoe" geht es um Ehre und Treue, einen schwelenden Bürgerkrieg und die Ausgrenzung von Minderheiten. Und um einen volkstümlichen Herrscher, der lieber das Abenteuer sucht, statt sich verantwortungsvoll seinen Regierungsgeschäften zu widmen. In diesen mittelalterlichen Verhältnissen spiegelt Scott seine eigene Zeit – und auch wir können in diesem Spiegel einiges von uns entdecken.

Manuskript zur Sendung