Das langsame Sterben kleiner Alpendörfer

Was können kleine Alpendörfer tun, um nicht auszusterben? Manche machen aus ihrer Not eine Tugend und werben mit "Entschleunigung" in ruhiger Natur.

"Ein echter Filmstar" sei das Tiroler Bschlabertal, sagen die Fremdenverkehrswerber vor Ort. Sie sind stolz, dass sich das abgelegene Tal für Bergfilme mit historischem Schmelz eignet. Es ist so schön rückständig. Seine Dörfer konnten mit der Urlaubsindustrie nicht mithalten, die Gäste in die großen Ferienorte der Alpen baggert. Der Misserfolg machte missmutig, junge Leute ziehen weg und viele Einheimische sehen die Zukunft düster. Auch anderswo in den Alpen wächst die Zahl kleiner Gemeinden, die langsam sterben. Doch das muss nicht so sein. Das Osttiroler Villgratental hat aus der Not eine Tugend gemacht, mit dem Motto: "Kommen Sie zu uns, wir haben nichts!". Dabei bietet die Region doch etwas: viel Natur und eine andere, wirklich erholsame Art von Urlaub. (Produktion 2012)