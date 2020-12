Musikliste:



1.

Told me so

Socalled

CD: Sleepover



2.

Just one of those things

Harry Connick jr.

CD: True love: A celebration of Cole Porter



3.

Ban koulchi

Souad Massi

CD: Oumniya



4.

Dreaming

Joseph Parsons

CD: Digging for rays



5.

Femi mo

Asa

CD: Lucid



6.

When Christmas comes around

Triosence (feat. Sara Gazarek)

CD: When Christmas comes around