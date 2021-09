SWR2 Impuls - Dienstag, 10.09.2019

Wissen aktuell

Die weiteren Themen:

Automobilmesse

Klimaproteste gegen die IAA

Von Roman Warschauer

Welttag der Suizidprävention

Suizid-Zahlen sind weltweit gestiegen

Von Jan Bräuer

Hilfe bei Suizidgedanken



UN-Konferenz

Fruchtbare Böden schwinden

Von Silke Diettrich

Raumfahrt

Aufbruch zur zweiten Erde

Von Aeneas Rooch



Musiktitel:

1. La rumba me llamo yo

Daymé Arocena

CD: Cubafonia

2. Jasmine flower

SLIXS

CD: Playgrounds

3. Jeeves

Paolo Conte

CD: Nelson

4. Wali

Oum

CD: Zarabi

5. Brother can you spare a dime

Alexander Stewart

CD: I thought about you

6. Raketenstart

Dota

CD: Die Freiheit

7. Heart's on fire

Passenger

CD: Heart's on fire