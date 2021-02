Der Darm galt lange als unterschätztes Organ. In den vergangenen Jahren hat die Forschung viele neue Erkenntnisse über den Darm gesammelt.

Wie lange braucht der Darm, um ein Schnitzel zu verdauen? Was hilft gegen das Reizdarm-Syndrom und wie erkennt man es? Wie wirken sich Stress und andere psychische Faktoren auf den Darm und die Verdauung aus? Wie kann ich dem Darm was Gutes tun?

Antworten auf Fragen zur Darmgesundheit gibt Prof. Dr. Julia Seiderer-Nack, Fachärztin für Innere Medizin und Ernährungsmedizin.

