Nach Jahren der Vorbereitung und Fertigung kommen seit Monaten aus der ganzen Welt große Bauteile auf der ITER-Baustelle in Cadarache in Südfrankreich an. Ein virtueller Festakt am 28. Juli 2020 wird den offiziellen Montage-Start markieren. Was soll der Reaktor leisten?

Martin Gramlich im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Frank Grotelüschen