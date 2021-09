Streit um Dino-Fossil: Brasilien vs. Naturkundemuseum Karlsruhe

Bei dem Gemälde „Geschwister“ des bedeutenden Expressionisten Erich Heckel sei eine lückenlose Nachverfolgung des Schicksals des Gemäldes nicht möglich, meint die SWR2-Kulturreporterin Marie-Dominique Wetzel. Trotzdem hätte die Limbach-Kommission, die als beratende Kommission in Fragen zu Rückgaben von NS-Raubgut fungiere, nun empfohlen, das Bild zu restituieren. Auch Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Theresia Bauer sagte gegenüber der Kulturreporterin, dass sich das Land an die Empfehlung der Kommission halten werde. Das Bild wurde 1967 vom Maler selbst an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe gestiftet. Nun kündigten die Erben an, das Gemälde an das Virginia Museum of Fine Arts zu stiften. mehr...