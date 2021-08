per Mail teilen

In Russland sitzen, umgerechnet auf die Bevölkerung, fünf Mal so viele Menschen im Gefängnis wie in Deutschland. Die Haftbedingungen sind oft Gegenstand von Beschwerden: Folter, Schikanen, Drill, Erpressung, schlechte Ernährung, mangelnde medizinische Versorgung.

Viele Lagertraditionen stammen noch aus Zarenzeiten. Versuche, den Justizvollzug zu reformieren, gehen nur sehr schleppend voran. An die Zukunft der Häftlinge nach der Entlassung denkt kaum jemand, dementsprechend hoch ist die Rückfallquote: Wer einmal saß, sitzt oft wieder.

Manuskript zur Sendung