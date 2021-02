Millionen Haie sterben jährlich durch die Fischerei, oft als Beifang. Besonders umstritten: das sogenannte „Finning“: Auf hoher See schneiden Fischer Haien an Bord die Flossen ab – häufig leben die Tiere dabei noch. Danach werfen sie sie zurück ins Meer. Dazu ein Gespräch mit dem Fischereibiologen Christopher Zimmermann vom staatlichen Thünen-Institut in Rostock.

Außerdem berichten wir, wie ein junger Grieche gegen Plastikmüll im Mittelmeer kämpft.

Und es geht um Klimaschutz: Vor rund fünf Jahren ist das sogenannte Paris-Abkommen verabschiedet worden. Wir ziehen eine Zwischenbilanz.

Eine Sendung von Stefanie Peyk, 17.12.2020