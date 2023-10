Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte hält Erinnerung an Entwicklung lebendig

In seinem neuen Buch mit dem Titel „Über Israel reden – Eine deutsche Debatte“ greift der Autor Meron Mendel die Lage in Israel aus deutscher Sicht auf: Wo kann Israel kritisiert werden? Wo bricht sich Antisemitismus Bahn? Gerade hinsichtlich der neuen Rechtsaußen-Koalition von Benjamin Netanjahu müsse die deutsche Regierung ihr Sicherheitsversprechen gegenüber Israel genauer definieren, so Mendel in SWR2.