Wie träumen wir? Was passiert in unserem Gehirn beim Träumen? Warum erinnern wir uns an manche Träume und an andere nicht? Was kann ich gegen wiederkehrende Alpträume tun und sind wir im Traum beeinflussbar? Wie kann ich lernen, meine Träume zu steuern?

Christine Langer im Gespräch mit dem Mannheimer Schlafforscher Michael Schredl, wissenschaftlicher Leiter des Mannheimer Schlaflabors und Experte auf dem Gebiet der Traumforschung. mehr...