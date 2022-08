Spinnenzombies! Forscher haben untote Krabbeltiere gebastelt

Dieses Mal sind Julia Nestlen und Aeneas Rooch für euch am Start.



Ihre Themen sind:

- Der rettende Sprung – Spinnenmännchen hüpfen nach dem Sex weg, um dem Kannibalismus der Dame zu entgehen (00:10)

- Rettung fürs Klima? Kühe könnten bald Masken tragen, um ihre ausgerülpsten Treibhausgase zu entschärfen (05:25)

- Kanada hat entschieden, dass sein Strafrecht auch auf dem Mond gilt. Welche Konsequenzen hat das für Weltraummissionen – muss man sich als Falschparker mit dem Mond-Rover jetzt Sorgen machen? (14:33)

- Die Menstruation: So ging man im alten Ägypten damit um (23:45)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Redaktion: Christine Langer und Chris Eckardt

Idee: Christoph König mehr...