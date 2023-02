Sozialer Wohnungsbau in Wien – Erfolgreich gegen Mietwucher

Von Aureliana Sorrento

Seit hundert Jahren erfreuen sich die Wiener über ein System des sozialen Wohnungsbaus, das in Europa einmalig ist. Es geht zurück auf die erste sozialdemokratische Stadtregierung. Das „rote Wien“ ließ in den 1920er-Jahren tausende Arbeiterwohnungen bauen, mitten in der Stadt und zu sehr niedrigen Mieten. Die sozialdemokratischen Stadtregierungen der Nachkriegszeit knüpften an diese Tradition an, die bis heute gepflegt wird und dazu führt, dass trotz Bevölkerungszuwachses kein Wohnungsmangel entsteht. Ein Modell für andere europäische Großstädte?