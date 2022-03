Auch in der Chirurgie gibt es Gender-Effekte: Wenn Frauen von männlichen Chirurgen operiert werden, haben sie ein um 15 Prozent höheres Risiko für Komplikationen, so eine Studie aus Kanada. In Deutschland liegt der Frauenanteil in der Chirurgie bei unter einem Viertel.

Christine Langer im Gespräch mit Prof. Natascha Nüssler, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV). mehr...