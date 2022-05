So wird über Katastrophenszenarien debattiert

Nach einer Studie im Fachmagazin Nature sind mindestens 21 Prozent aller Reptilien weltweit in ihrem Überleben gefährdet. Am schlechtesten geht es Krokodilen und Schildkröten. Reptilien, die in Wäldern leben, sind stärker gefährdet als Arten, die in Wüsten und Steppen leben. mehr...