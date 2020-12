Die Folgen der Klimakrise treffen junge Menschen und künftige Generationen. Aber der Kampf für den Klimaschutz geht uns alle an, sagt Cordula Weimann. Vor gut einem Jahr hat sie Omas for Future gegründet und alltagstaugliche Tipps. Martin Gramlich im Gespräch mit Cordula Weimann, Gründerin von Omas for Future. mehr...