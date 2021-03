Trotz der Investitionen in zusätzliche Kita-Plätze und Personal sind die Bedingungen für die pädagogische Arbeit vielerorts noch immer unzureichend. In vielen Kindergärten und Kitas sind die Personalschlüssel und die Gruppengrößen nicht kindgerecht, so eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. mehr...