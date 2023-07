Julia Nestlen im Gespräch mit Professor Norbert Paul, Medizinethiker an der Universität Mainz

Die Krankenhäuser stehen unter starkem ökonomischen Druck, gleichzeitig fehlt es an Personal und an Strukturen, die den einzelnen Patienten in den Blick nehmen und ihn nicht zum pauschalen "Fall" degradieren. Wie sieht das bedarfsgerechte effiziente Krankenhaus aus? Julia Nestlen im Gespräch mit Professor Norbert Paul, Medizinethiker an der Universität Mainz.