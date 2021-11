So könnten klimaneutrale Konzert-Touren aussehen

65,4 Milliarden Euro. So viel gibt der Bund laut Umweltbundesamt für Subventionen aus, die umweltschädlich sind. Verglichen mit der letzten Berechnung ist das sogar ein Plus von knapp 15 Prozent. Ganz aktuell wurde auch auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow über das Thema gesprochen und auch in den Koalitionsgesprächen der Ampel-Parteien geht es um umweltschädliche Subventionen. Werner und Tobi diskutieren: Wie sehen die aktuellen Zahlen in Deutschland aus? Was hat sich zur letzten Berechnung geändert? Wer profitiert aktuell von den Subventionen? Was planen hierzu SPD, Grüne und FDP? Und wie könnten Lösungsvorschläge aussehen? mehr...