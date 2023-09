So können Lehrer und Schüler Chat-GPT sinnvoll einsetzen

Siri, Alexa und Co. können wir schon eine ganze Weile mit Sprachbefehlen steuern, und sie antworten auch mit Sprache – aber sie scheinen nicht immer zu verstehen, was wir von ihnen wollen. Auch heute noch. Was können die Sprachassistenten? Wie viel verstehen sie? Und warum scheinen sie so viel schlechter zu sein als ChatGPT?