Der Krieg in der Ukraine und die deshalb verhängten Sanktionen gegen Russland wirken sich aus – das merkt inzwischen jeder spätestens an der Zapfsäule. Gleichzeitig ist die Diskussion um den Ausbau Erneuerbaren Energien wieder entfacht. Wann und wie schaffen wir es, unabhängig von russischem Öl und Gas zu werden?

• Wie hoch ist unsere Abhängigkeit von russischen Importen tatsächlich?

• Warum gibt es noch keinen deutschen Import-Stopp?

• Wie steht es um den Ausbau der Erneuerbaren Energien?

• Bis wann können wir realistischerweise unabhängig sein von russischem Öl und Gas?

• Was kann ich jetzt tun, um Energie zu sparen?

• Finanziere ich mit meiner Öl-Heizung womöglich indirekt den russischen Angriffskrieg mit? mehr...