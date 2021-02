Schulen bundesweit wohl bis Mitte Februar geschlossen

Am 19. Januar wurde mit der Verlängerung des Lockdowns auch beschlossen, dass Kitas und Schulen prinzipiell bundesweit bis Mitte Februar geschlossen bleiben oder die Präsenzpflicht ausgesetzt werden soll. In Baden-Württemberg wollte Ministerpräsident Kretschmann Kitas und Grundschulen ab dem 1. Februar schrittweise wieder öffnen. Nach dem Auftreten von Mutationen des Corona-Virus in einer Freiburger Kita bleiben Kitas und Schulen aber weiterhin zu. Am 8. Februar stellte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek einen Leitfaden vor, wie ein sicherer Schulbetrieb in Pandemiezeiten aussehen könnte. 30 Wisssenschaftler*innen aus mehr als 30 Fachgesellschaften haben die Handlungsempfehlung erarbeitet.

Stand: 8.2.2021