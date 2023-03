So kann Schule gelingen

Ralf Caspary im Science Talk mit dem Lehrer und Podcaster Bob Blume

Die Defizite in den Schulen haben sich in der Corona-Krise deutlich gezeigt: Es fehlt eine konkrete Digitalisierungsstrategie, es mangelt an Visionen, wie man das Lernen nachhaltig verändern kann, damit Schule der Zukunft gewachsen ist, es gibt immer noch eine starke soziale Ungerechtigkeit, weil Kinder aus bildungsfernen Schichten deutlich schlechtere Chancen haben und zu wenig gefördert werden. Was muss verbessert werden, wie sollen Schüler am besten lernen?