Infolge der unverändert hohen Corona-Neuinfektionen haben die Covid-Intensivstationen in Mannheim bereits ihre Kapazitätsgrenze erreicht, sagt Thomas Kirschning in SWR2. Der geschäftsführende Oberarzt in der Intensivmedizin am Uni-Klinikum Mannheim zeigt sich besorgt, denn eine Trendwende sei nicht in Sicht. mehr...