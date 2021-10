Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe

Von Martina Wehlte

Massenvergewaltigungen, sexuelle Versklavung oder Genitalverstümmelungen werden in kriegerischen Konflikten gezielt eingesetzt, um die Zivilbevölkerung zu unterdrücken und den militärischen Gegner zu demoralisieren. Heute geschieht das etwa im Kampfgebiet des äthiopischen Tigray oder im Ostkongo. In Europa haben von Militärführern angeordnete Massenvergewaltigungen während des Jugoslawienkriegs tausende Frauen traumatisiert. Die Nachwirkungen dieser Kriegsmethode zeigen sich oft noch in den nachfolgenden Generationen. Was macht sexualisierte Gewalt so perfide und wie kommt man ihr bei?