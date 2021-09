Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos sind reich und sie wollen gerne ins All. Richard Branson schafft es wohl zuerst. Mit seinem SpaceShipTwo VSS Unity will er am 11. Juli 2021 starten. Aber was bringt so ein Kurztrip ins All – außer PR in eigener Sache? Christine Langer im Gespräch mit Uwe Gradwohl, SWR Wissenschaftsredaktion mehr...